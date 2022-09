Ex-Tourneesieger verleiht ÖSV-Adlerin neue Flügel

Was für ein Saisonauftakt für Eva Pinkelnig! Die 34-jährige Vorarlbergerin gewann am Samstag in Abwesenheit von Sara Kramer den Grand Prix in Rasnov (Rum) mit Sprüngen auf 92,5 und 88,5 Meter und verwies Olympiasiegerin Ursa Bogataj (Slo), die in diesem Sommer bereits zwei Springen gewinnen konnte, gleich um 16,5 Punkte auf Rang zwei. „Immer cool, wenn nach deinen Sprüngen die österreichische Hymne gespielt wird. Das sind immer Gänsehautmomente und hat richtig viel Spaß gemacht“, jubelte Pinkelnig. Mitverantwortlich für ihren großartigen Saisonstart ist übrigens ein ehemaliger Sieger der Vierschanzen-Tournee.