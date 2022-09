Jugendliche kämpfte in Klinik ums nackte Überleben

„Man gibt noch einmal so richtig Gas“

„Meine Tochter bekam am vergangenen Montag Besuch von einer Freundin, die ebenfalls Drogen nimmt und am Tag darauf eine Therapie auf freiwilliger Basis in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall beginnen hätte sollen“, schildert die Mutter von Anna und führt weiter aus: „Wie es in der Szene so üblich ist, gibt man einen Tag vor Therapiestart noch einmal so richtig Gas. Das machten auch meine Tochter und ihre Freundin. Die beiden besorgten sich in Innsbruck viele unterschiedliche Drogenersatzmittel - darunter befanden sich zum Beispiel Benzodiazepine, Subutex und Lyrica. Vor allem rund um die Mentlvilla (Anmerkung: Einrichtung der Caritas Tirol für Menschen mit Suchterkrankung) werden diese gefährlichen Tabletten gerne und regelmäßig an Kinder und Jugendliche verkauft. Ein ganzer Streifen Benzodiazepine kostet zwischen 5 und 10 Euro.“