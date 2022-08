„Meine Tochter wurde am Straßenrand gefunden“

„Ich finde keinen anderen Ausweg mehr, als an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt die Tirolerin. Seit rund zwei Jahren habe Anna (Name geändert) Drogenprobleme. „Mit 13 Jahren wurde sie das erste Mal erwischt, ich wandte mich an Psychologen. Diese erstellten ein Hilfspaket. Aber bis alles in die Gänge kam, war es leider zu spät“, erklärt sie, „nach vier Tagen, an denen meine Tochter unauffindbar war, wurde sie an einem Straßenrand im Zillertal gefunden. Sie wäre fast an Benzodiazepinen gestorben.“