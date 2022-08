Jugend im Drogensumpf: Mediziner sind oft machtlos

Verständnis für Eltern, klare rechtliche Vorgaben

Den Frust und die Sorgen der Eltern kann Sevecke nachvollziehen: „Wenn mein Kind gefährdet ist, denkt man automatisch, es braucht einen Betreuer bzw. Therapeuten oder es muss in die Klinik. Dafür habe ich volles Verständnis.“ Man wende viel Zeit für Gespräche mit den Eltern auf, um ihnen zu verdeutlichen, dass die Lage rechtlich jedoch schwierig sei. Anders als in Deutschland, wo Jugendliche bei Sucht oder Schulverweigerung gegen ihren Willen in eine Klinik überstellt werden dürfen, erfolge dies in Österreich auf freiwilliger Basis.