Geflüchtete zogen von US-Ferieninsel wieder um

„Wir wollen sicherstellen, dass die Steuerzahler in Florida nicht für Zehntausende oder Tausende Menschen aufkommen müssen, die illegal einreisen. Und das ist der effektivste Weg, dies zu tun“, sagte der Republikaner DeSantis. Wie berichtet, hatte er am Mittwoch unangekündigt mehrere Dutzend Flüchtlinge per Flugzeug auf die Insel Martha's Vineyard im Bundesstaat Massachusetts bringen lassen. Sie ist als nobler Ferienort bekannt, wo unter anderem namhafte Politiker und ihre Familien Urlaub machen.