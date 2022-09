Weiße Sportschuhe

Natürlich gäbe es viel zu kritisieren. Der Lehrermangel ist größer denn je, Corona nicht verschwunden. Dies durfte ich selbst gleich zu Schulbeginn erfahren. Ich fühlte mich nicht nur krank, sondern war es auch. Also blieb ich im Bett. Da ich nicht die einzige Lehrerin war, die ausfiel, kam das schlechte Gewissen. Jetzt auch noch Corona, wo eigentlich jede helfende Hand dringend gebraucht wird. Was ich schon seit Längerem feststelle: Mit Covid-19 und seinen Varianten können wir inzwischen gut umgehen. Mit der Vielzahl an Problemen, die das System Schule für uns sonst noch bereithält, weniger.