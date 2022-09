Lehrpläne werden reformiert - was fällt weg?

Was das sein könnte, das ließ sich der Minister nicht entlocken: „Wir werden zuerst definieren, was wir zukünftig brauchen, und nicht damit beginnen zu besprechen, was wegfällt“, so der Minister diplomatisch. Hitzig diskutiert werde dann wohl ohnedies, sobald es so weit ist - aber das dürfte noch dauern. Derzeit beginne man jedenfalls ein neues Schuljahr weitgehend „ohne Corona-Restriktionen“: Selbst infizierte, aber symptomlose Schülerinnen und Schüler müssen am Unterricht teilnehmen.