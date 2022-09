Kämpfe in Armenien im Schatten des Ukraine-Kriegs

Die Gefechte zwischen den verfeinden Ex-Sowjetrepubliken begannen in der Nacht auf Dienstag und gingen auch am Tag vereinzelt weiter. Gegen Abend habe sich der Artilleriebeschuss etwas beruhigt, teilte das armenische Verteidigungsministerium mit. Beide Seiten meldeten am Dienstag den Tod von jeweils etwa 50 ihrer Soldaten. Für Armenien sagte Ministerpräsident Paschinjan, das seien noch keine endgültigen Zahlen. Die EU, die Vereinten Nationen und die USA drangen auf ein Ende der Kämpfe. Am Mittwoch soll sich der Sicherheitsrat in New York mit dem Konflikt befassen.