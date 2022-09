Als Karl May Fotos von sich in der Donau versenkte

Karl May! Seine Abenteuer-Romane mit Winnetou und Old Shatterhand verschlangen in weit über 100 Jahren begeistert Generationen von Lesern. Zu Linz hatte der kürzlich in die Kritik geratene deutsche Autor unzähliger Romane eine freundschaftliche Beziehung, die er pflegte und wo er bei seinem letzten Besuch am 9. Oktober 1902 einen abenteuerlich Schlusspunkt inszenierte. Überliefert ist, dass der 1842 in Ernsttal in Sachsen geborene Schriftsteller 1896 zufällig einen jungen Linzer Studenten und Hobbyfotografen namens Alois Schießer kennenlernte, der zu seinem bevorzugten Fotografen werden sollte und mit dem er viele Jahre lang sehr freundschaftlich verbunden war.