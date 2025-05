Mit DNA-Analyse Tresor-Einbrecher ausgeforscht

Am 22. Jänner 2025 gegen 6.10 Uhr früh ereignete sich ein Einbruch im Anton-Bruckner-Gymnasium in Wels. Dabei wurden mehrere Türen und Fenster beschädigt und eingeschlagen. Der Täter riss den Tresor von der dortigen Kantine heraus und zerstörte eine elektrische Vitrine. Am 11. Februar 2025 konnte der Tresor im Mühlbach nächst der Grünen Zeile in Wels aufgefunden werden. Bei der Spurensicherung wurden DNA-Spuren gefunden, die