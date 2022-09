„Die Regierung entlassen ist das Leichteste“

Walter Rosenkranz tritt seriös auf, spricht meist ruhig und überlegt. Inhaltlich sind seine Positionen aber so gelagert, wie es sich eingefleischte Freiheitliche vom FPÖ-Kandidaten für die Bundespräsidenten-Wahl erwarten. Im Gespräch mit der „OÖ-Krone“ in der Linzer Redaktion kommt Rosenkranz schnell auf eines seiner Lieblingsthemen zu sprechen: das Pouvoir des Bundespräsidenten, eine Regierung zu entlassen. „Das ist das Leichteste, was unsere Verfassung hergibt.“ Das Staatsoberhaupt könne das „frei von jeder Vorgabe, auch aus Jux und Tollerei“ machen, sagt er.