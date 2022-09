Kickl über Rosenkranz: „Taucht in Bevölkerung ein“

„Genug Blutzoll bezahlen müssen“

Ein klares Bekenntnis gab Rosenkranz zur Österreichischen Neutralität ab: „Die Neutralität ist nicht nur in Stein, sondern auch in Waldviertler Granit eingemeißelt“. Österreich habe in der Vergangenheit - „auch selbst verschuldet“ - „genug Blutzoll auf den unterschiedlichsten Schlachtfeldern bezahlen müssen. Ich will das nicht mehr haben", so Rosenkranz.