Unglaublich! Sogar Friedhof wird Ziel von Dieben

Zigaretten und Geld gestohlen

Und auch die Einbruchserie in Kärntens Vereinshäuser reist nicht ab. Dieses Mal verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Vereinshaus in Völkermarkt. „Ein ebenerdig gelegenes Fenster wurde aufgehebelt und die Fliegengitter entfernt“, heißt es im Bericht. Neben einer Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro darin wurden erneut zwei Stangen Zigaretten gestohlen. „Spuren am Tatort wurden gesichert, die Ermittlungen laufen“, versichert die Polizei.