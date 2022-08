Einbruchserie: Nun werden Golfanlagen zum Ziel

Die Einbruchsserie in Kärnten hält an. Nachdem letzte Woche Vereinshäuser in den Gemeinden Grafenstein und Ebenthal von immer noch Unbekannten ausgeräumt wurden, geht die Einbruchsserie in Kärnten nun in Moosburg und St. Georgen am Längsee weiter. Nun rückten Golfanlagen in den Fokus der Diebe.