Umfrage: Österreicher weiter klar gegen Atomkraft

Die Menschen in Österreich ändern ihren mehrheitlich ablehnenden Standpunkt zur Atomkraft auch in der Energiekrise nicht. Laut einer aktuellen Umfrage sprechen sich 72 Prozent gegen Kernkraft-Nutzung in Österreich aus. „Selten noch war die Bevölkerung bei einem Thema so geeint wie bei der Atomkraft. Diese zählt ähnlich der Neutralität zu den Staatsdoktrin der Zweiten Republik“, sagt Meinungsforscher Peter Hajek.