Atom plötzlich „sauber“ - Österreich will klagen

Das EU-Parlament will Gas und Atomkraft künftig unter gewissen Bedingungen als „klimafreundliche Investition“ einstufen. Ein Schritt, der in Österreich für Entsetzen sorgt. „Die Entscheidung zur sogenannten Taxonomie-Verordnung wird den europäischen Bemühungen für eine gute und klimafreundliche Zukunft nicht gerecht“, rechtfertigte Gewessler ihr Vorgehen. „Sie ist weder glaubwürdig, ambitioniert noch wissensbasiert, gefährdet unsere Zukunft und ist mehr als verantwortungslos.“ Sobald dieses „Greenwashing-Programm“ in Kraft trete, werden man die bereits vorbereitete Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einbringen, so die Ministerin am Mittwoch.