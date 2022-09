Mutter und Tochter getötet: Verdächtiger gefasst

In Asylwerberheim entdeckt

Die Ermittler konnten schließlich nach 39 Tagen der Fahndung den Verdächtigen ausforschen - und zwar in Brest in Westfrankreich. Am Dienstag sei dort die Festnahme durch französische Beamte erfolgt, „bei der Ausspeisung in einem Asylwerberheim“, so das Bundeskriminalamt. Der Verdächtige wird nun dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, wo über die Verhängung der Auslieferungshaft entschieden wird.