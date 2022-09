Anne: Ergreifende Worte nach Tod der Queen

Anne begleitete Sarg der Queen

Anne war dem Sarg der Queen von deren schottischen Landsitz Schloss Balmoral, wo die Königin am Donnerstag gestorben war, zunächst in einer sechsstündigen Reise in die schottische Hauptstadt Edinburgh gefolgt. Am Montag nahm die Princess Royal wie ihre Geschwister an einer Totenwache in der St.-Giles-Kathedrale in der schottischen Hauptstadt teil. Am Dienstagabend war sie schließlich in derselben Maschine, die den Leichnam der Queen nach London flog.