Queen wusste, dass sie in Schottland sterben würde

Katie Nicholl meinte weiter: „Ich denke, Balmoral war der einzige Ort, an dem sie ihre Krone tatsächlich vor den Toren lassen und eine andere Rolle spielen konnte, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter. Ich denke tatsächlich, dass es einen Teil von ihr gab, der wusste, dass sie nicht zurückkommen würde. Ich denke, sie wollte in Balmoral sein und sie wollte dort sterben. Und die Tatsache, dass sie es friedlich getan hat, ist eigentlich ein Segen in all dem.“