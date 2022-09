Royal Family hielt Totenwache am Sarg der Queen ab

Am Morgen hatte der neue Monarch in London Beileidsbekundungen der Parlamentarier von Unter- und Oberhaus entgegengenommen. In Schottland wurden Charles und seine Frau, Königin Camilla, schließlich am frühen Nachmittag mit Beifall empfangen, als mit ihrem Wagen in der Innenstadt von Edinburgh eintrafen. Tausende Menschen hatten sich schon seit den Morgenstunden entlang der zentralen Straße Royal Mile eingefunden.