Goretzka für Sabitzer - war das der Umschwung?

Tatsächlich konnte sich Bayern glücklich schätzen, zur Pause nicht schon mit mindestens einem Tor in Rückstand gelegen zu sein. Alleine Robert Lewandowski ließ zwei, drei hochkarätige Chancen für Barca aus - die eine war erst nach einem Ballverlust Sabitzers möglich geworden. Später kassierte er nach einem Foul an Barcas Dembele Gelb, wirkte mehrmals unglücklich. Und doch hätte Sabitzer zum Helden werden können - er ließ aber die beste, an sich auch die einzige Chance für die Bayern vor der Pause aus. In der Halbzeit war sein Arbeitstag beendet. Da kam Leon Goretzka. „Mit ihm wurde das Bayern-Spiel deutlich besser, das war für mich der Umbruch“, urteilte etwa Sky-Experte Roman Weidenfeller: Goretzka sei entschlossen Richtung Tor gezogen, daraus resultierte der Eckball, der wieder zur 1:0-Führung führte.