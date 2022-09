Bayern jubelt - aber was ist mit Topstar Mane los?

Publikumsliebling, Sorgenkind

In er Allianz Arena war der mühsame Abend für Mane nach 70 Minuten vorbei. Da wurde er für Serge Gnabry ausgewechselt. Die Erklärung von Trainer Julian Nagelsmann? Mane sei trotz allem neu, er müsse sich noch akklimatisieren. Aber: „Ich bin überzeugt, dass er sich bei uns beweisen wird.“ Für Mane ist‘s zu hoffen. Zumal er sich selbst ja die Latte durchaus hochlegte. Nach den ersten sechs Pflichtspielen konnte er schon fünf Treffer verbuchen, mutierte schnell zum Publikumsliebling. Robert Lewandowski schien in München schon vergessen, in Liverpool hingegen weinte man dem quirligen Senegalesen nach, ohne dessen Dienste Mo Salah dort nicht funktioniere, hieß es. Bayern sei dagegen mit ihm noch weniger ausrechenbar.