Mutmaßlicher Brandanschlag auf Ex-Schwiegermutter

Vor drei Monaten hatte der 35-Jährige laut Polizei seine Ex-Schwiegermutter mit den Worten „Ich hoffe, du brennst im Auto“ bedroht. Eine Drohung, die nun zur Klärung des Brandes führte. Denn: Das Feuer, das am Sonntag gegen 1 Uhr im Carport eines Einfamilienhauses in Kuchl ausbrauch, ging ausgerechnet vom Fahrzeug der Frau aus. 128 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kuchl löschten bis in die Morgenstunden das Feuer. Ein Bewohner des Wohnhauses hatte aufgrund von Geräuschen Alarm geschlagen. Während die Feuerwehr löschte, nahm die Polizei in Hallein einen Fahrrad-Unfall auf: Der 35-jährige Türke hatte sich mit 1,8 Promille Alkoholgehalt im Blut bei einem Sturz verletzt. Er gab gegenüber den Beamten an, in Kuchl ein paar Bier getrunken zu haben.