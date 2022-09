„Bin froh, dass ich keine Maske aufsetzen muss“

Wenn der Elternbrief mit dem Angebot der freiwilligen Corona-Testung nicht gewesen wäre, dann wäre es ein normaler Schulstart in Oberösterreich gewesen. „Ich bin so froh, dass ich keine Maske brauche“, meinte Samuel (6), Sohn von „Krone“-Redakteur Markus Schütz, als er mit seinen Freunden zum ersten Mal in die Volksschule Feldkirchen/D. lief, wo seine Lehrerin Renate Plöderl schon wartete. Bei seiner Schwester Frida hatte er zwei Jahre lang das tägliche Ritual mitbekommen: „Haben wir die Maske eh eingepackt?“ Gestern durfte die Maske zu Hause bleiben: „Hoffentlich brauchen wir sie in der Schule nie mehr“, sagt die Drittklasslerin und spricht damit wohl allen 303.440 Schülern Oberösterreichs aus der Seele.