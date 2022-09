Patrick Kulo: Vom Elektriker zum Zauberkünstler

In der winzigen südburgenländischen Ortschaft Kotezicken wohnen 261 Einwohner. Doch einer, der aus ihr stammt, ist ganz besonders: Patrick Kulovits. Der 28-Jährige kann Spiel- in Echtgeld verwandeln, Luftballons verschlingen, Marillen große Bälle durch Röhrchen saugen und auf wundersame Weise Rosen zum Fliegen bringen. Patrick Kulo, so sein Künstlername, ist nämlich professioneller Zauberer.