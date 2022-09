Kommentar zum gestrigen „Im Zentrum“: Ein Zirkus

Flehende Moderatorin

Dazwischen ging es um die Entlassung der Regierung, die Neutralität und das Bundesheer und die Sanktionen gegen Russland. Schließlich folgte am Ende noch der Versuch, jeweils zwei Kandidaten zu einem Duell zu bewegen. „Reden Sie miteinander“, flehte die Moderatorin, aber das passierte nicht. Einer fehlte in der Runde: Der amtierende Bundespräsident schlug die Einladung mit dem Hinweis aus, dass auch kein Vorgänger mit allen Kontrahenten diskutiert habe. Demokratisch ist das nicht, aber verständlich. Ob auch Alexander van der Bellen beinhart abgeprüft worden wäre? Wir erlebten also eine Elefantenrunde ohne den Elefanten. Ein Zirkus war’s allemal.