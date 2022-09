Neuseeland hebt ab Dienstag Corona-Maßnahmen auf

Neuseeland hebt in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) fast alle Corona-Maßnahmen auf. Besucher, die in den Pazifikstaat reisen, müssen dann nicht mehr gegen das Virus geimpft sein. Die bis dato geltende Regel für Einreisende, sich gleich nach der Ankunft im Land sowie am fünften Tag des Aufenthalts auf das Virus zu testen, gilt nur noch auf freiwilliger Basis.