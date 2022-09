„Wir brauchen einen Aufstand des Gewissens“

Ukraine-Krieg führt zu Hungersnöten

Auf die Hungersnöte in weiten Teilen der Welt bezog sich schließlich Festredner Jean Ziegler, der u. a. jahrelang UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung war: „Meine Vision ist eine Welt ohne Hunger. Das tägliche Massaker, das der Hunger an vielen Tausenden von Menschen auf einem Planeten verübt, der vor Reichtum überquillt, ist der absolute Skandal unserer Zeit.“ Man stehe an der Schwelle neuer Hungersnöte: „Hauptverantwortlich dafür ist der Vernichtungskrieg, den der Massenmörder Putin in der Ukraine, einer der wichtigsten Getreideexporteurinnen der Welt, führt.“ Dennoch gebe es Hoffnung, denn Demokratien wie Österreich hätten es in der Hand: „Alles, was es braucht, ist ein Aufstand des Gewissens“.