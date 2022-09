Im Mösle will „Air Ayodeji“ zurück an die Spitze

Generell hofft er auf eine Ausbeute wie vor einem Jahr in Linz, als es bei der U16 und U20 in Summe viermal Gold und insgesamt 23 Top-6-Plätze gab. Weitere MedaillenkandidatInnen in der U20 sind Leonhard Elbs (400m Hürden), Annika Rhomberg (Weit), Lumbardh Murtezi (Hoch) und Angelina Rupp (Speer). „Auch in der U16-Klasse sind wir gut aufgestellt, aber hier ist es schwieriger vorhersehbar, wer nach der langen Saison noch in Topform ist“, sagt Benning.