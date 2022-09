HIV-positiv und trotzdem ohne Einschränkung leben

Keine Einschränkungen im Alltag

War früher aufgrund äußerer Veränderungen, vor allem im Gesicht, für jedermann sichtbar, wenn jemand eine HIV-Therapie erhielt, gibt es diese Problematik heute gar nicht mehr. Betroffene fühlen sich in der Regel gut, haben keine Einschränkungen im Alltag, können ein Leben führen wie alle anderen auch. Und noch ein wesentlicher Fortschritt besteht: Ging es ehemals vordringlich darum, Begleiterkrankungen abzuwehren oder solche, die durch die Immunschwäche entstanden sind, in Schach zu halten, ist jetzt eine vollständige und dauerhafte Unterdrückung des Virus der Normalzustand in der Therapie.