Düstere Zeiten für Oberösterreichs Wirtschaft

Einem realen Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent in diesem Jahr soll 2023 ein Plus von nur noch 1,9 Prozent folgen - so die Berechnungen von Teodoro Cocca, Wirtschaftswissenschafter an der Johannes Kepler Uni (JKU) in Linz. Das sei dann das drittschlechteste Jahr in 20 Jahren, analysiert der Experte. Nicht erst jetzt, aber jetzt besonders, schrillen die Alarmglocken bei den heimischen Polit- und Wirtschaftskapitänen.