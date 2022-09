Mehr als drei Kilo Heroin bei Hausdurchsuchung

Weitere Hausdurchsuchung in Simmering

Weitere Ermittlungen führten die Polizisten zu einem zweiten Appartement in Simmering, in dem ein mutmaßlicher Komplize des 21-Jährigen ebenfalls festgenommen wurde. Auch in dieser Wohnung fanden die Polizisten Drogen.

Insgesamt stellten die Beamten 3124 Gramm Heroin, 32 Gramm Marihuana und 13 Gramm Kokain sicher. Auch 5800 Euro Bargeld wurden einkassiert, wie Polizeisprecherin Barbara Gass berichtete.