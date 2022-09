Bayern: Messerangriff auf Passanten - Täter tot

Am Donnerstagabend hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann in der Nähe eines Bahnhofs in Bayern mehrere Passanten angegriffen und zwei von ihnen verletzt. Als die Polizei den Angreifer stellte, soll dieser auch die einschreitenden Beamten angegriffen haben und dabei auch „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) geschrien haben. Die Polizisten stoppten den 30-Jährigen mit mehreren Schüssen. Der Täter erlag seinen Verletzungen noch an Ort und Stelle.