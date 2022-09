Lustenaus Neuzugang auf den Spuren von Mo Cham

Für Koudossou, als Leihspieler vom FC Augsburg gekommen, ist die Austria kein unbekannter Verein. „Ich weiß von Instagram, dass es eine Fanfreundschaft gibt. Umso mehr freue ich mich, dass ich mich hier jetzt präsentieren kann. Und habe auch die österreichische Liga verfolgt, weil schon Kollegen von mir hier gespielt haben.“ In Lustenau will der 23-jährige Deutsche - vor den Augen von Augsburg-Fans, die regelmäßig ins Reichshofstadion kommen - viel Spielpraxis sammeln. „Ich kann sowohl defensiv oder offensiv spielen und fühle mich am Flügel am wohlsten.“ Schnelligkeit, stark in 1:1-Situationen und Ballgefühl zeichnen das Spiel von Koudossou aus.