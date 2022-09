Auto rammte auf Kreuzung Streifenwagen im Einsatz

Mit Blaulicht und Folgetonhorn war ein Einsatzfahrzeug der Polizei am Mittwoch in Linz in Richtung Landwiedstraße unterwegs - und damit wohl kaum zu übersehen. Als das Polizeiauto die Kreuzung der Salzburger Straße mit der Laskahofstraße geradeaus überqueren wollte, kam es trotzdem zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 41-Jährigen aus Leonding, die stadtauswärts unterwegs war.