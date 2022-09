Aktivisten besprühten britisches Parlament

Tierschutz keine Priorität von Truss

Truss wurde und wird in Großbritannien von mehreren Organisationen vorgeworfen, zu wenig für Tierschutz in die Wege zu leiten. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen will sie am Donnerstag einen Plan vorlegen, wie die schwere Energiekrise gelöst werden kann. Sie kündigte unter anderem Steuererleichterungen und neue Atomkraftwerke an.