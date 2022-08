Klebende Klimachaoten nehmen Kunst ins Visier

Der Klebe-Irrsinn nimmt kein Ende: Nach Dresden, Frankfurt und Berlin haben sich Aktivisten der „Letzten Generation“ in München erneut an ein Gemälde geklebt. Ihr Ziel war „Das Massaker an den Unschuldigen“ von Paul Peter Rubens aus dem Jahr 1612. Es zeigt die Tötung jüdischer Kinder in Bethlehem auf Befehl von König Herodes.