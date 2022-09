Putenmäster verärgert über Billigfleisch im Regal

Billigfleisch aus dem Ausland beim Diskonter

Die Lebensmittelhändler Billa und Billa Plus (Rewe) verkaufen nach eigenen Angaben seit dem Frühjahr 2020 Frischfleisch nur mehr aus österreichischer Erzeugung. Das gilt allerdings nicht für die Diskontschiene Penny, die auch zum Rewe-Konzern gehört. Marktführer Spar bezieht das Putenfleisch für seine Billigmarke „S-Budget“ aus Deutschland und Italien, für „Spar Feinstes Geflügel“ aus Österreich, wobei die Pute teils in Österreich und teils in Bayern geschlachtet wird. „Momentan ist es so, dass wir für die Konsumenten schauen, dass wir besonders auch günstiges Putenfleisch anbieten können. Da gibt es in Österreich zu wenig Angebot, sodass wir auf die Nachbarländer angewiesen sind“, sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann auf APA-Anfrage. „Lieber wäre uns natürlich, wir könnten alles aus Österreich anbieten.“