„Finstere Zeiten“ für ein Ehepaar aus Wien

Das Wiener Ehepaar lebt seit vielen Jahrzehnten in der Mietwohnung und hat nach eigenen Angaben viel in sein Zuhause investiert. „Wir haben damals zwei Wohneinheiten zusammengelegt, die Fußböden begradigt, die Wände saniert, alle Stromleitungen erneuert, Warmwasser und Toilette eingebaut und eine Heizung installiert. In den letzten Jahren haben wir zusätzlich unsere letzten Ersparnisse in die Renovierung gesteckt, damit wir jetzt in der Pension mit weniger Einkommen eine gute Wohnqualität haben“, schildern die Wiener. Seit das Wohnhaus eine neue Eigentümerin hat, ist es mit der Ruhe aber vorbei.