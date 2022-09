„China-Kracher“ brillieren im EuroNCAP-Crashtest!

Vulnerable Verkehrsteilnehmer: „Neben der Konstruktion der Frontpartie spielen auch in diesem Kriterium elektronische Assistenzsysteme eine wichtige Rolle. In punkto Bauweise stagnieren die meisten Modelle seit einiger Zeit - so sind es meist immer noch die harten A-Säulen und oft auch Teile der Motorhaube und Windschutzscheibe, die bei einem Zusammenprall zu schweren Verletzungen bei Fußgängern und Radfahrern führen“, sagt der Experte. „Allerdings können automatische Notbremsassistenten, die diese Verkehrsteilnehmer erkennen, helfen Unfälle zu vermeiden.“ Hier gibt es ebenfalls wenig zu beanstanden - am häufigsten treten Probleme auf, wenn das System beim Reversieren oder beim Rechtsabbiegen einen Passanten nicht erkennt.