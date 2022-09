Russland: Kriegsspiel im Osten, Verluste im Westen

Demonstrativ gut gelaunt hat sich der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag gezeigt: Auf von Staatsmedien veröffentlichten Fotos und Videos ist er zu sehen, wie er lächelnd und scherzend in einer Militärkampfjacke neben Verteidigungsminister Sergej Schoigu sitzt. Sie wohnen dem Militärmanöver „Wostok“ im äußersten Osten Russlands bei, das die Stärke seiner Truppen zeigen soll. Indes erleiden die moskautreuen Truppen in der Ukraine Rückschläge.