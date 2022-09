Kiew: Russisches Regiment weigert sich, zu kämpfen

Nach Angaben des ukrainischen Einsatzkommandos „Süd“ von Montag soll die russische Spionageabwehr Maßnahmen gegen die Truppe ergriffen haben und sie von ihren Positionen entfernt haben. Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) wurde das 127. Regiment Anfang April in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk aus zwangsmobilisierten Soldaten gebildet.