AKW Saporischschja unter Feuer: Notabschaltung

Block fünf war bereits am Samstag abgeschaltet worden, weil es durch Beschuss massive Schäden an einer Leitung gab, so der Betreiber. Infolge des massiven Beschusses arbeite man aktuell unter der Gefahr, gegen den Strahlen- und Brandschutz zu verstoßen. Innerhalb der vergangenen drei Tage seien alle fünf Hochspannungsleitungen zum AKW und dem nahen Wärmekraftwerk durch Artilleriebeschuss beschädigt worden, hieß es. Es bestehe keine Verbindung mehr zum ukrainischen Stromnetz.