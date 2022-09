Hochkaräter für die Roten Teufel in der Verlosung

Heute um 11 Uhr werden in der Zentrale der Europäischen Handball Föderation (EHF) in Wien die Duelle der zweiten Qualifikationsrunde zur European League ausgelost. In Pot zwei mit dabei sind die Harder, die am Sonntagabend nach einem hart umkämpften 27:24 (14:12)-Auswärtserfolg über die zweite Garnitur von Bitola mit einem Gesamtscore von 51:45 Toren den Aufstieg fixiert haben.