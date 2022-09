Wallner auf dem Weg zurück auf die Politbühne

In den vergangenen Wochen war es sehr still um Markus Wallner geworden. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte er sich bekanntlich Ende Juni auf dringenden ärztlichen Rat hin in den Krankenstand begeben. In dieser Zeit war er weder erreichbar, noch hat er sich ins politische Tagesgeschäft eingemischt. Selbst die engsten Weggefährten standen mit ihm nur sporadisch in Kontakt. Wallner selbst hat das einzig Vernünftige getan und sich auf die Wiederherstellung seiner Gesundheit konzentriert.