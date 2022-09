Lentos: Lateinamerikas Nöte in Kunstwerke gepackt

300 Frauen sind alleine in den ersten vier Monaten dieses Jahres in Mexikos Bundesstaat Nuevo León verschwunden. Viele Fälle werden nie aufgeklärt, die Frauen werden verschleppt oder ermordet, ihre Spur verliert sich. Die junge Künstlerin Dora Ytzell Bartilotti will auf diesen unerträglichen Missstand aufmerksam machen und hat Textilskulpturen geschaffen, an denen die Namen von verschwundenen Frauen auf Textilstreifen angebracht werden können. „Hast du sie gesehen?“, fragt die Skulptur auf Spanisch den Besucher.