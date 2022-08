Nord Stream 1: Russen schalten wieder das Gas ab

Von 31. August bis 2. September soll der Gasdurchfluss in Nord Steam 1 unterbrochen werden, weil in diesem Zeitraum die einzige in Betrieb befindliche Gasverdichtereinheit Trent 60 „zur Wartung und vorbeugenden Instandhaltung“ ausgeschaltet werden müsse, so Gazprom. Die Wartungsarbeiten würden gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Siemens durchgeführt.