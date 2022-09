Deutscher Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwangere Beifahrerin ebenfalls ins LKH eingeliefert

Während der Biker mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen werden musste, kam der Lenker des Autos, ein 37-Jähriger aus Wien, mit leichten Verletzungen davon. „Seine 37-jährige, schwangere Beifahrerin musste zur Beobachtung ebenfalls in das LKH Villach gebracht werden“, so ein Polizist. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.