Vermisste Frau (27) nach Sturzflut tot aufgefunden

Nun ist es traurige Gewissheit: Jene 27-jährige Frau, die am Samstag als Teil einer Canyoning-Gruppe im deutschen Allgäu von einer Sturzflut überrascht und in der Folge vermisst wurde, ist tot. Ihre Leiche wurde am Sonntagmorgen von den Rettungskräften in der, im Dreiländereck Vorarlberg, Tirol und Bayern gelegenen, Starzlachklamm gefunden.