Gorbatschow in Moskau beigesetzt: Putin fehlte

Nach der Trauerfeier mit Tausenden Menschen ist der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow am Samstag in Moskau beigesetzt worden. Der Sarg wurde unter den Klängen der russischen Nationalhymne und mit Salutschüssen ins Grab gelassen. Die Zeremonie fand auf dem Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster statt. Der Friedensnobelpreisträger wurde neben seiner Frau Raissa bestattet. Ungarns Premier Viktor Orban war als einziger EU-Politiker in Moskau dabei, Russlands Präsident Wladimir Putin fehlte.